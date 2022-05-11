هل تخفيف اللوائح البيئية في أوروبا تساعد على استبدال النفط والغاز الروسيين؟

المصدر: د ب أ

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يدرس الاتحاد الأوروبي خططا لتخفيف اللوائح البيئية للمساعدة في استبدال النفط والغاز الروسيين بطاقة متجددة ووقود هيدروجين مستورد.

وسيتم السماح للشركات بالاتحاد الأوروبي بتطوير مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بدون الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسودة مقترحات حصلت عليها.

وتطالب المسودة بزيادة 30% في معدل انتشار مشروعات الطاقة الخضراء.

واقترح الاتحاد الأوروبي أيضا معايير صارمة للهيدروجين المنتج بالتحليل الكهربائي.

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