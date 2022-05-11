الذهب يلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر

المصدر: رويترز

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لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية التي قد تؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والطلب على المعدن النفيس.

وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1836.60 دولار للأوقية.

ويتوقع المحللون تراجعا حادا في الارتفاع الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في أبريل الذي تعلن نتائجه في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، إذ يتوقعون انخفاضه إلى 0.2 بالمئة من 1.2 بالمئة في الشهر السابق في حين يتوقعون زيادته على أساس سنوي بنسبة 8.1 بالمئة.

والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأمريكية في المدى القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.48 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 974.56 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2069.97 دولار للأوقية.

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