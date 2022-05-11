أوغندا تحصل على الأرض اللازمة لإقامة أول محطة طاقة نووية في شرق أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت حكومة أوغندا أمس الثلاثاء حصولها على الأرض اللازمة لإقامة أول محطة طاقة نووية في شرق أفريقيا، حيث تحاول أكبر مصدر للقهوة في أفريقيا زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء بعدة أضعاف الطاقة الحالية.

جاء ذلك في بيان أصدره أوكاساي سيدرونيوس أوبولوت، وزير الدولة للطاقة في أوغندا، دون الكشف عن الموقع المقرر بالتحديد.

كانت أوغندا قد أعلنت في العام 2017 اعتزامها إقامة محطة للطاقة النووية بقدرة 2000 ميجاوات بحلول 2032.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أوغندا، التي تعتمد بنسبة كبيرة على محطات الطاقة المائية، تسعى إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء بمقدار 12 مرة تقريبا إلى 17 ألف ميجاوات على المدى المتوسط بحسب هيئة تنظيم الكهرباء في أوغندا.

من ناحيتها، قالت ألين دو كلوزيو، المديرة في وكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ترى أن أوغندا أصبحت مستعدة لإقامة محطة نووية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز