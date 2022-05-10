"بتكوين" تسجل أدنى مستوى في 10 أشهر

المصدر: رويترز

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هوت العملة المشفرة بتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 أمس الاثنين مع هبوطها بالتوازي مع أسواق الأسهم الأمريكية وسط مخاوف حيال المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30 ألف و331.28 دولار، مواصلة الهبوط لخامس جلسة على التوالي. وجرى تداول بتكوين في أحدث التداولات منخفضة 9.8 بالمئة عند 30 ألف و724 دولارا.

وهوت بتكوين 19 بالمئة منذ بداية مايو، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر العام الماضي.

وانخفضت الإثير، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إلى 2245 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ يناير.

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