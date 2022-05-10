العقود الأمريكية للغاز تهوي 13%

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هوت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 13 في المئة أمس الاثنين إلى أدنى مستوى في أسبوع بفعل تزايد الإنتاج وأحوال جوية أكثر اعتدالا.

وأشار متعاملون إلى ضغوط من هبوط بنسبة ستة بالمئة في أسعار العقود الآجلة للنفط بسبب قوة الدولار الأمريكي وإغلاقات في الصين تقيد الطلب على الطاقة.

وأشار محللون أيضا إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية يجري ملؤها بسرعة بسبب تدفقات للغاز عبر أنابيب روسية وصادرات للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى، وهو ما يدفع الأسعار الأوروبية للاستقرار عند حوالي أربعة أضعاف العقود الآجلة الأمريكية.

وأنهت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو جلسة التداول منخفضة 1.017 دولار، أو 12.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 7.026 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أن هوت 26 بالمئة في أواخر يناير. ويوم الجمعة أغلق العقد منخفضا ثمانية بالمئة من أعلى مستوى له في 13 عاما.

وما زالت العقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 88 بالمئة عن مستواها في بداية العام إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ويجري تداول الغاز حول 29 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وحول 23 دولارا في آسيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز