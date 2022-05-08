وزيرة التنمية الألمانية: نحن مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

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طالبت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه بوقف استخدام النباتات الغذائية ونباتات الأعلاف في إنتاج مواد الوقود الحيوي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن السبب في ذلك هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.

وأضافت الوزيرة أن " الرسالة المريرة هي أننا مهددون بأكبر مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية ستسفر عن ملايين القتلى".

وأوضحت وزيرة البيئة الألمانية السابقة أنه لا ينبغي في ظل هذه الخلفية استخدام القمح أو زيت النخيل أو بذور اللفت أو الذرة في إنتاج الوقود الحيوي ليس في ألمانيا وحسب بل على المستوى الدولي أيضا " فليس هناك أحد في العالم يريد من خلال تزوده بالوقود أن يكون مسؤولا عن تفاقم الجوع في العالم. يجب أن نتوقف عن وضع المواد الغذائية في خزان الوقود".

كانت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه أعلنت في تصريحات أدلت بها لصحيفة "أوجسبورجر الجماينه" الألمانية مطلع نيسان/أبريل الماضي اعتزامها العمل على تخفيض استخدام مواد الوقود الحيوي.

وذكرت ليمكه المنتمية إلى حزب الخضر أن هناك مشاورات تجري مع وزير الزراعة جيم أوزديمير حول هذا الموضوع.

من جانبها، أعلنت رابطة شركات صناعة الوقود الحيوي الألمانية "في دي بي" أن إنتاج مواد الوقود الحيوي تم تقييده بالفعل بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مشيرة إلى أن السوق استجاب لذلك.

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