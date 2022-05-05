"إيباي" تخفض توقعاتها المالية في تقرير الربع الأول

المصدر: د ب أ

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خفضت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "إيباي" توقعاتها للعام 2022 للنتائج المالية للربع الأول التي صدرت أمس الأربعاء.

وأدت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهمها بنسبة 6% في جلسة ممتدة.

وبالنظر إلى اعام 2022 بأكمله، تتوقع الشركة الآن خسارة تتراوح بين 25ر0 و05ر0 دولار للسهم الواحد، وأرباح معدلة تتراوح بين 90ر3 و10ر4 دولار للسهم الواحد، وإيرادات تتراوح بين 6ر9 و9ر9 مليار دولار.

وكانت الشركة تتوقع في السابق أرباحا تتراوح بين 15ر3 و35ر3 دولار للسهم الواحد، وأرباحا معدلة تتراوح بين 20ر4 و40ر4 دولار للسهم الواحد، وإيرادات تتراوح بين 3ر10 مليار دولار و50ر10 مليار دولار.

وأغلقت الشركة تعاملات أمس الأربعاء عند 42ر54 دولار، بزيادة 96ر0 دولار أو 80ر1%، في ناسداك، لكن السهم انخفض 23ر3 دولار أو 94ر5% في التداول بعد ساعات العمل.

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