انخفاض إنتاج الذرة في زيمبابوي 43% بسبب ندرة الأمطار

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الإعلام في زيمبابوي مونيكا موتسفانجوا للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة هراري، إن إنتاج الذرة التي تم زرعها في أكتوبر ويجري حصدها الآن يقدر بـ 56ر1 مليون طن، مقارنة بـ 27ر2 مليون طن في الموسم السابق، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.

وأوضحت موتسفانجوا: "اتصف الموسم الزراعي 2021-2022 بتأخر هطول الأمطار. وكان توزيع هطول الأمطار ضعيفا بالنسبة للمساحة والزمان. وسبب هذا الهطول المتأخر، تأخر عمليات الزراعة، التي تأثرت لاحقا بموجة الجفاف الطويلة".

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب من 347 ألفا و968 طنا إلى 194 ألفا و 100 طن، وأن يصل إجمالي إنتاج الحبوب إلى 75ر1 مليون طن، مقارنة بالمعدل المطلوب البالغ 27ر2 مليون طن.

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