الاتحاد الأوروبي بصدد الكشف عن عقوبات على النفط الروسي

المصدر: رويترز

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من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تستهدف النفط اليوم الأربعاء، في حين قصفت القوات الروسية أهدافا في شرق أوكرانيا وأطلقت صواريخ على مصنع للصلب هو آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

ونجح العشرات في مغادرة المدينة تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، ووصلوا إلى منطقة آمنة نسبيا في زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا أمس الثلاثاء بعد التحصن لأسابيع في ثكنات أسفل مجمع آزوفستال للصلب.

وتستهدف روسيا ماريوبول لأنها تسعى لعزل أوكرانيا عن البحر الأسود وربط المناطق التي تسيطر عليها موسكو في الجنوب والشرق. وكانت أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا تحت سيطرة انفصاليين تدعمهم روسيا قبل بدء الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير.

وتواجه روسيا، التي تضررت من العقوبات الغربية، إجراءات جديدة الآن من الاتحاد الأوروبي تستهدف بنوكها وقطاع النفط في خطوة كبيرة من الدول الأوروبية التي تعتمد بكثافة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن تعلن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن العقوبات الجديدة المقترحة اليوم الأربعاء. وتشمل حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

ولم تبد موسكو أي مؤشرات على التراجع بعد قرابة عشرة أسابيع منذ بدء "العملية العسكرية الخاصة" والتي دفعت خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من البلاد. ويتجه الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

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