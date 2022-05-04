الذهب يتراجع على وقع رفع وشيك للفائدة وزيادة عائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 865.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأمريكي قرارها اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائدة على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 يالمئة إلى 962.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2252.51 دولار للأوقية.

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