أمريكا تبدأ مراجعة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين

المصدر: د ب أ

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بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة الرسوم المفروضة على كمية من واردات الولايات المتحدة من الصين، تزيد قيمتها على أكثر من 300 مليار دولار، قبل بدء فترة انتهائها تلقائيا في يوليو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أبلغ ممثلي الصناعات الأمريكية المستفيدة من الرسوم على المنتجات الصينية باحتمال انتهاء هذه الرسوم في الذكرى السنوية الرابعة لفرضها، وإمكانية تقديمهم طلبا للإبقاء على الرسوم.

وفي حال تقديم طلبات باستمرار هذه الرسوم، سيبقي مكتب الممثل التجاري عليها خلال فترة المراجعة. ويمكن أن تتيح عملية المراجعة لكل الأطراف فرصة لتقديم تعليقاتهم على قضية الرسوم.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من المحتمل جدا أن تطالب الصناعات الأمريكية المستفيدة من الرسوم استمرارها، حيث أرسل مكتب الممثل التجاري الأمريكي الإخطار إلى حوالي 600 شركة وجهة أمريكية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت هذه الرسوم على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قبل أربع سنوات.

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