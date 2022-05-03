الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1854.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير شباط. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1854.40 دولارا للأوقية.

وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من الخارج في حين بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات القياسية ثلاثة بالمئة لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على أن تعلن قرارها غدا الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.57 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 938.34 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2236.43 دولارا للأوقية.

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