انخفاض أسعار النفط مع تراجع الأنشطة التجارية في الصين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط ، مع تهديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) بتوجيه مزيد من الضربات للأنشطة التجارية والطلب على الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الاثنين.

واقتربت أسعار العقود الآجلة المتوسطة لخام غرب تكساس من 101 دولار للبرميل أمس الاثنين مع تراجع الأنشطة التجارية لأكبر مستورد للنفط في العالم إلى أسوأ مستوياته منذ 2020، متجاوزا التوقعات المتزايدة بأن أوروبا قد توافق على الحد من مشتريات الخام من روسيا.

وقالت بلومبرغ إن العاصمة الصينية بكين أعلنت إغلاق الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتستمر عمليات الإغلاق في شنغهاي، رغم وجود مؤشرات بأن تفشي المرض في المركز المالي الكبير بدأ في التراجع.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز