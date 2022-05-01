ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية

المصدر: د ب أ

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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4ر0% منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت ليصل إلى 38 ألفا و493 دولار عند الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2ر3%، حيث يتم تداولها بين 37 ألفا و426 دولار و38 ألفا و625 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وأضافت عملة بيتكوين 1% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.



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