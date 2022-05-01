أمازون تنهي إعطاء إجازات مدفوعة الأجر لموظفيها المصابين بكورونا

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركة أمازون التوقف عن إعطاء إجازات مدفوعة الأجر للموظفين الأمريكيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلاً عن إشعار أرسلته الشركة إلى العمال أمس.

وأفادت (سي إن بي سي) بأن الموظفين الأمريكيين الذين تثبت إصابتهم بكوفيد 19 سيحصلون الآن على ما يصل إلى خمسة أيام من الإجازة غير مدفوعة الأجر.

وسيتمكن الموظفون من الحصول على إجازة مرضية إذا لزم الأمر.

وعرضت الشركة في البداية ما يصل إلى أسبوعين من الإجازة المدفوعة الأجر، التي تم تخفيضها في يناير إلى أسبوع واحد من الإجازة المدفوعة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وستتوقف أمازون عن إرسال إشعارات على مستوى الموقع بالحالات الإيجابية في منشآتها ما لم يكن ذلك مطلوباً منها قانوناً، وقالت إنها ستتوقف عن تحفيز جهود التطعيم.

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