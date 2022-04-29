أرباح "أبل" تتجاوز التوقعات بفضل الطلب على "أيفون"

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، أمس، أن أرباحها ومبيعاتها في الربع الثاني تجاوزت توقعات المحللين، مدعومةً بالطلب القوي على أجهزة أيفون وخدماتها الرقمية، ومعلنةً عن إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 90 مليار دولار.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قالت "أبل" إن المبيعات خلال تلك الفترة ارتفعت بنسبة 8.6% لتصل إلى 97.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي خلال ربع سنوي، دون عطلات.

وكان محللون يتوقعون أن تبلغ المبيعات في المتوسط 94 مليار دولار.

وبلغت الأرباح 1.52 دولار للسهم، مقارنة مع 1.42 دولار كانت متوقعة، ما أسهم في ارتفاع سهم الشركة في ختام التعاملات. وحقق السهم مكاسب كبيرة بلغت 3.9% في أواخر التداول.

وساعدت النتائج على تخفيف حدة المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب على الهواتف الذكية، لا سيما في الصين.

وتظهر أبل، وهي أعلى شركة تكنولوجية في العالم من حيث القيمة، أن بإمكانها تجاوز مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن جائحة كورونا، على الرغم من أن أحدث موجة من الإغلاقات والعزل في الصين قد تلقي بظلالها على نتائج الربع السنوي الحالي.

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