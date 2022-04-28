بريطانيا تؤجل فرض قيود على الواردات من الاتحاد الأوروبي

المصدر: رويترز

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أجلت بريطانيا اليوم الخميس فرض قيود على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام القادم، قائلة إن تجار التجزئة يواجهون ما يكفي من الضغوط وأنها لا تريد المخاطرة بارتفاع الأسعار.

وغادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير من العام الماضي، وأجلت تنفيذ ضوابطها الكاملة بعد الخروج من الاتحاد في عدة مناسبات منذ ذلك الحين.

وقالت الحكومة اليوم الخميس إن الصراع الروسي الأوكراني والارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة العالمية كان لهما تأثير كبير على سلاسل التوريد التي لا تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.

وقال جاكوب ريس موج وزير فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي "من الضروري أن يكون لدينا نظام ضوابط الاستيراد الصحيح ، لذلك سنعمل الآن مع الصناعة لمراجعة هذه الضوابط المتبقية حتى تتناسب بشكل أفضل مع مصالح المملكة المتحدة".

وذكرت الحكومة أنها تراجع الآن كيفية تطبيق القيود الباقية بطريقة متطورة تتسم بتحسين تقييم المخاطر واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتسهيل العملية.

وستنشر الخطة الجديدة في وقت لاحق هذا العام، وسيبدأ تطبيق نظام القيود الجديد في نهاية 2023.

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