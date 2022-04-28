ارتفاع أرباح سامسونغ 58.5% إلى حوالي 9 مليارات دولار

المصدر: د ب أ

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شهدت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، نموا كبيرا في المبيعات والأرباح في الربع الأول من العام 2022 بفضل الطلب القوي على رقائق الخوادم.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 5ر58% على أساس سنوي إلى 32ر11 تريليون وون (حوالي 9 مليارات دولار)، حسبما ذكرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أمس الخميس.

وسجلت المبيعات رقما قياسيا فصليا بلغ 8ر77 تريليون وون.

وقالت سامسونغ إن أعمال رقائق الذاكرة تجاوزت توقعات السوق.

كما حقق قسم الهواتف الذكية مبيعات أعلى بسبب النماذج الجديدة. وسامسونج هي رائدة السوق في كل من رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

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