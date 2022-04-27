تصعيد حرب الطاقة.. روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم اليوم الأربعاء إنها أوقفت تمامًا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل.

وذكرت أن الإمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات.

وقالت وزارة الطاقة البلغارية: إن صوفيا دفعت تكاليف توصيل الغاز لشهر أبريل وسيكون توقف الإمدادات انتهاكا للعقد الحالي.

وأضافت: صوفيا تفي بالتزاماتها بموجب العقد الحالي مع غازبروم.

وقالت: إن إمدادات الغاز للمستهلكين مضمونة لمدة شهر على الأقل

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