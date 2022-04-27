استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى بولندا

المصدر: وكالات

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أظهرت بيانات من شبكة مشغلي خدمات نقل الغاز بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن إمدادات الغاز الروسية التي ينص عليها عقد يامال إلى بولندا زادت مجددا بعد نزولها إلى الصفر في وقت سابق.

وفي الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، سجلت تدفقات الغاز المادية عبر خط الأنابيب يامال-أوروبا من روسيا البيضاء إلى بولندا ثلاثة ملايين و449688 كيلو وات/ساعة.

ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

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