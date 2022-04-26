أسعار النفط تتراجع بسبب مخاوف الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع توسيع العاصمة الصينية بكين حجم فحوص كوفيد التي تجريها لسكانها مما زاد من المخاوف حيال الطلب واحتمالية تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 101.76 دولار للبرميل الساعة 0935 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 97.72 دولار للبرميل.

ووسعت بكين من فحوص كوفيد-19 الجماعية لتمتد إلى معظم المدينة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 22 مليونا، حيث يستعد السكان لإغلاق وشيك يماثل القيود الصارمة المفروضة في شنغهاي. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وارتفع كلا الخامين أكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد رسالة من بنك الشعب الصيني مفادها أنه سيزيد من دعم السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي.

وأدى احتمال تراجع المعروض في السوق الفعلية بسبب التخلص التدريجي من النفط الروسي لكبح انخفاض الأسعار.

ودعت الأحزاب البرلمانية في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحكومة إلى المضي قدما في خطة للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية "في أقرب وقت ممكن".

لكن محللين قالوا إن سحب النفط من احتياطيات الطوارئ خفف المخاوف من شح المعروض.

وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.

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