هبوط أسهم تسلا بعد إعلان استحواذ ماسك على تويتر

المصدر: د ب أ

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سجلت أسهم شركة تسلا انخفاضاً، أمس، في أعقاب الإعلان عن توصل الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى اتفاق بشأن الاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقابل نحو 44 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأغلقت أسهم شركة السيارات الكهربائية على انخفاض بنسبة 0.7%، بعد موافقة تويتر على صفقة استحواذ ماسك عليها مقابل 54.20 دولاراً للسهم نقداً.

وكانت الأسهم من بين أكبر خمسة أسهم على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي ارتفع بنسبة 0.6%.

وقال كريج إيروين، محلل شركة روث كابيتال بارتنرز، إنه برغم أن الانخفاض الذي وقع لأسهم تسلا يمكن أن يعكس قلق المستثمرين "قليلاً بشأن التركيز"، فإن رد الفعل غير مبرَّر.

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