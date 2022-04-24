جازبروم: استمرار ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا... والطلب لليوم عند 51.7 مليون متر مكعب

المصدر: د ب أ

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أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الأحد أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الشركة القول في بيان :"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 7ر51 مليون متر مكعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي أقل بكثير من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وتشير التقارير الروسية إلى أن التراجع في ضخ الغاز الروسي لأوروبا يعود لارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

يذكر أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.

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