الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد تراجعها عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أمس الأربعاء.

والذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 986.42 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2444.43 دولار للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز