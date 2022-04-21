صعود أسعار النفط في نطاق تداول محدود

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار النفط لكنها ظلت في نطاق محدود اليوم الخميس بعدما تأثرت هذا الأسبوع بخسائر إمدادات من ليبيا وتوقعات مقلقة للطلب مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 107.35 دولار للبرميل معوضة خسائر الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن تقلبات السوق ستزيد على الأرجح من جديد قريبا، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية بسبب عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول أمس الأربعاء إنها تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاجها النفطي.

كما لا تزال توقعات الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق، مع تخفيف بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تدريجيا القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي أضرت بشدة بنشاط قطاع الصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد العالمية.

لكن سوق النفط لا تزال متوازنة مع سعي تكتل أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاءها ومنهم روسيا، إلى الالتزام بأهداف الإنتاج المحددة وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشدة في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

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