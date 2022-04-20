الذهب عند أدنى مستوياته في أسبوعين

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية والدولار.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1941.40 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1944.80 دولار.

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء 1.8 بالمئة إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع اليوم الأربعاء واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود كوفيد-19.

وحومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة.

واقترب الذهب يوم الاثنين من مستوى 2000 دولار للأوقية القياسي لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية وانخفض سعر البلاتين 1.5 بالمئة إلى 976.47 دولار للأوقية في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2379.85 دولار للأوقية.

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