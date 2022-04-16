بايدن ونائبته يقدّمان إقراراتهما الضريبية للعام 2021

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته ونائبته كامالا هاريس وزوجها عن إقراراتهم الضريبية للعام 2021 اليوم الجمعة، وهو الموعد المعتاد لتقديم الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة.

وملأ جو بايدن وزوجته جيل؛ وهي معلمة، إقرار ضريبة الدخل بشكل مشترك وأعلنا عن دخل إجمالي معدل بلغ 610 آلاف و702 دولار، حسبما قال البيت الأبيض في بيان صحفي.

ودفعت عائلة الرئيس بايدن 150 ألفا و439 دولارا ضريبة دخل اتحادية، وبلغ معدل الضريبة على الدخل في العام 2021 بالنسبة لهما 6ر24%.

وقال البيت الأبيض "بهذا الكشف، عرض الرئيس إقراراته الضريبية على مدى 24 عاما أمام الشعب الأمريكي، ليبرهن مجددا على التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشؤون المالية للقائد العام".

كما كشفت هاريس وزوجها دوجلاس إمهولف إقرار ضريبة الدخل للعام 2021.

ووفقا للبيت الأبيض، حققت هاريس وإمهولف، وهو محام، دخلا بنحو 66ر1 مليون دولار في العام 2021، ودفعا ضريبة دخل بلغت 700 ألف دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز