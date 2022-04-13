بوتين: يمكننا زيادة صادرات الطاقة إلى الأسواق الجديدة

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا يمكنها أن تزيد صادرات الطاقة إلى الأسواق الجديدة بعدما رفضت بعض الدول "غير الصديقة" شراء الطاقة الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بوتين خلال اجتماع نقل عبر التلفزيون عن تطوير منطقة القطب الشمالي،أن روسيا يمكنها تطوير ورفع مستوى استخدام التطبيقات المركبة والمتقدمة فى تكرير ومعالجة النفط.

وقال بوتين "رفض بعض الدول الغربية التعاون بشكل طبيعي، وكذلك في مجال الطاقة، أضر بالفعل بملايين من الأوروبيين وأسفر عن أزمة طاقة حقيقية".

وذكر أن الكثير من مشاريع القطب الشمالي تحتاج إلى تعديلات إضافية على الأحكام والشروط بعد إدخال العقوبات كما تحتاج إلى "حلول مرنة وغير معيارية " للتمويل.

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