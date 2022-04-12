جازبروم: استمرار ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا... والطلب يتراجع لـ 74.6 مليون متر مكعب

المصدر: د ب أ

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أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الثلاثاء أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول :"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 6ر74 مليون متر مكعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي أقل من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وكان الضخ بناء على الطلبات ليوم أمس عند 9ر94 مليون متر مكعب.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.

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