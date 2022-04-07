أسعار الذهب تهبط مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على التزامه بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما حدت الضبابية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا من خسائر السبائك.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 1920.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1924.20 دولار للأوقية.

ويحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة عملات بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي أنه يستعد للتحرك بقوة لكبح التضخم.

ويجعل الدولار القوي الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لكبح التضخم، وفقا لتفاصيل الاجتماع التي كُشف عنها النقاب أمس الأربعاء.

واقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياته في سنوات خلال الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ومع ذلك، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز ومقرها مومباي إن "تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وانتظار الناس فرض الدول الغربية عقوبات جديدة على روسيا كل ذلك يدعم (الذهب)".

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 في المئة إلى 948.34 دولار، وارتفع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2238.56 دولار.



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