روسيا: بنوك أجنبية رفضت مدفوعات لسندات بـ469.2 مليون دولار ... فسددنا بالروبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة المالية الروسية أن بنوكا أجنبية رفضت تحويل مدفوعات لسداد خدمة دين عن سندات دولية بقيمة 2ر469 مليون دولار، وبالتالي قامت الوزارة بتحويل المدفوعات بالروبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إنها أرسلت مدفوعات بالدولار لسندات تستحق هذا الشهر وفي نيسان/أبريل 2042 ، لكن تم رفضها، فاضطرت روسيا لاستخدام المؤسسات المالية المحلية.

وأضافت الوزارة أنها حولت الدفعة الكاملة بالروبل إلى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية".

وأوضحت الوزارة أنها تعتبر بذلك أنها أوفت بما عليها من التزامات بشكل كامل.

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