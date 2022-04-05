بريطانيا تسحب كميات من بيضة "كيندر سربرايز" بعد إصابة 63 شخصاً بالسالمونيلا

المصدر: د ب أ

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أصيب نحو 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بالسالمونيلا، في واقعة مرتبطة ببيضة "كيندر سربرايز" المحببة بين الاطفال والكبار أيضا، وهي عبارة عن بيضة من الشيكولاتة بداخلها لعبة صغيرة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن وكالة المعايير الغذائية القول، إن شركة "فيريرو" المصنعة للشيكولاتة، بصدد سحب بعض الكميات من البيضة الشهيرة التي يتم تصنيعها في بلجيكا، كإجراء احترازي بينما تستمر التحقيقات في الواقعة.

وأفادت تقارير بتسجيل المزيد من حالات الاصابة في دول أوروبية من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة في بريطانيا، إلا أن أغلب الحالات تم تسجيلها بين أطفال يبلغون من العمر خمسة أعوام أو أقل.

وقامت شركة "فيريرو" بسحب المنتجات وتم نصح الاشخاص بعدم تناولها.

وقالت وكالة المعايير الغذائية إن بيض الشيكولاتة تم تصنيعه كله في نفس المصنع، وأنه لا يُعتقد أن هناك أي ضرر في منتجات "فيريرو" الأخرى.

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