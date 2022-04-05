ارتفاع أسعار الذهب مع فرض مزيد من العقوبات على روسيا

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب "الاثنين"، إذ تعزز طلب المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل احتمال فرض الدول الغربية مزيدا من العقوبات على روسيا وارتفاع التضخم، لكن مكاسبه حد منها صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1932.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1934 دولارا.

وقال دانيال بافيلونيس كبير استراتيجي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز إن من المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر بسبب تباطؤ الشحن المرتبط بالجائحة في الصين وكذلك الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للذهب.

وصعد الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في أسبوع، مدعوما أيضا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة رفعا حاداً. وكبح تحرك العملة ارتفاع الذهب.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.52 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 984.49 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2283.78 دولار.



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