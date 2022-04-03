جازبروم: استمرار ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا .. والطلب اليوم عند 108.4 ملايين متر مكعب

المصدر: د ب أ

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أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الأحد أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن متحدث باسم الشركة القول :"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اليوم 4ر108 مليون متر مكعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وشهد يوم أمس ضخ 1ر108 مليون متر مكعب.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلزم العملاء الغربيين، بدءا من أمس الأول الجمعة، بفتح حساب بالروبل لدى "جازبروم بنك" وتحويل المدفوعات من خلاله.

يشار إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.

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