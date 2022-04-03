دولة أوروبية تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي

المصدر: د ب أ

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أوقفت ليتوانيا استيراد الغاز من روسيا، حسبما ذكرت وزارة الطاقة مساء أمس، في الوقت الذي تسعى فيه حكومات المنطقة تقليل اعتمادها على موسكو وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن شبكة الغاز الليتوانية تعمل بدون واردات الغاز من روسيا منذ بداية الشهر. وتم تأكيد هذه المعلومات من جانب مشغل الشبكة الليتوانية التي تُظهر عدم وجود واردات غاز من خلال وحدة الربط بين ليتونيا وبيلاروس في 2 أبريل.

وقال وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس، في بيان: "نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي بين الدول التي تحصل على إمدادات من جازبروم تحقق الاستقلال الكامل عن إمدادات الغاز الروسي، الذي يأتي نتيجة لسياسة متناسقة لعدة سنوات بشأن الطاقة، وقرارات في الوقت المناسب خاصة بالبنية التحتية".

وسيجري حالياً تلبية جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز عبر مرفأ للغاز الطبيعي المسال في مدينة كلايبيدا الساحلية.

وأقامت ليتوانيا المنشأة العائمة في أوائل عام 2015 من أجل تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

ومن المقرر حاليا أن تصل كل شهر ثلاث شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى المنشأة العائمة.

وقالت الوزارة إن الغاز سيستمر في التدفق عبر البلاد إلى مدينة كالينينجراد الروسية الحبيسة، على الرغم من وقف الواردات.

وتتشارك ليتوانيا الحدود مع كالينينجراد وبيلاروس، حليفة روسيا.

يُذكر إلى أنه في مارس الماضي دعا البرلمان الليتواني الحكومة لوقف استيراد واستهلاك الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت البيانات البرلمانية أن ليتوانيا تشتري بأكثر من 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) بترول وغاز وكهرباء من روسيا كل عام.

وفي ألمانيا، تستعد الشركات بالفعل لاحتمال حدوث نقص في الغاز وسط مخاوف من أن توقف روسيا إمداداتها عن البلاد التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

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