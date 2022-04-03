ألمانيا تسترد 1.8 مليار يورو بعد أكبر فضيحة تحايل على الضرائب

المصدر: د ب أ

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استعادت سلطات الضرائب الألمانية ما لا يقل عن 1.8 مليار يورو من خسائرها، وفقاً لتقرير صحفي، بعد وقت قصير من محاكمة المتسببين المحتملين في التحايل على الضرائب عبر معاملات شركة كوم-إكس.

وجاء هذا الإحصاء نتيجة استطلاع أجرته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونغ" الألمانية بين وزارات المالية في الولايات الاتحادية الأكثر تضرراً من هذه المعاملات.

ويمثل هانو بيرجر، الذي يعتبر مهندس صفقات كوم إكس على حساب خزينة الدولة الألمانية، أمام محكمة بون الإقليمية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وكانت العديد من المؤسسات المالية خدعت الدولة عبر المعاملات المالية السابقة بما يقدَّر بعشرات المليارات.

واستخدم المحتالون ثغرة في القانون في ذلك الوقت.

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