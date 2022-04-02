الكرملين: "شل" غير قادرة على شراء الغاز الروسي بسبب بريطانيا

المصدر: د ب أ

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ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء تاس، أن عدم قدرة عملاق النفط "شل" على شراء الغاز الروسي ليست سوى أثر جانبي لسياسات لندن المناهضة لروسيا.

وقال بيسكوف "تريد لندن أن تتزعم كل شيء مناهض لروسيا، حتى أنها تريد أن تسبق واشنطن (في هذه المسألة). حسنا، هذه هي الآثار الجانبية"، وذلك في معرض التعليق على فرض المملكة المتحدة عقوبات على مصرف جازبروم، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، وهي غير قادرة الآن على دفع ثمن الغاز الروسي حتى بالروبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة أن شل لن تتمكن من المرجح تقريبا على دفع ثمن الغاز الروسي الشهر الجاري، بسبب فرض عقوبات على مصرف جازبروم.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب، الأسبوع الماضي، تحويل مدفوعات إمدادات الغاز من "الدول غير الصديقة" إلى الروبل. كما كلف الحكومة بمنح جازبروم تعليمات بشأن تعديل العقود الحالية. وفي مارس الماضي، وقع بوتين مرسوما بشأن قواعد تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة، والذي ينص على نظام جديد لدفع ثمن العقود.

وبدأ سريان الإجراء الجديد لسداد المشترين من الدول غير الصديقة ثمن الغاز في خط الأنابيب الروسي بالروبل أمس الجمعة.

وهددت روسيا بوقف توريد الغاز مالم يتم السداد بالروبل . وسوف يساعد السداد بالروبل على تعزيز قيمة العملة الروسية.

ولكن الغرب عارض المطلب الخاص بالسداد بالروبل.

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