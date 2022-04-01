الذهب ينخفض 1% بعد صعود الدولار

المصدر: رويترز

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تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة واتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بعد صدور بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الدولار وزادت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بقوة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1921.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 1923.70 دولار.

وأظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6 بالمئة، كما تسارع نمو الأجور مجددا، مما عزز دوافع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

ودعمت البيانات مكاسب عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات والدولار ، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع لدى دي.دي للأوراق المالية، إن التوقعات برفع سعر الفائدة تدفع الذهب إلى الانخفاض ، لأن ذلك سيُترجم إلى تكلفة أعلى لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

لكنه أضاف أن "سياسة (مجلس الاحتياطي الاتحادي) أمامها طريق طويل حتى تكون محايدة ... وسيظل الذهب مرتفعا إلى حد ما".

وفي غضون ذلك، من المنتظر استئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ خمسة أسابيع بين روسيا وأوكرانيا حتى مع تأهب أوكرانيا لمزيد من الهجمات.

وقالت (إيه.إن.زد) في مذكرة "بينما لا تستمر الأزمات الجيوسياسية إلى الأبد، نتوقع أن توفر التأثيرات الثانوية للأزمة الروسية الأوكرانية مستوى قويا من الدعم لأسعار الذهب هذا العام".

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.17 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2269.63 دولار. والمعدنان يتجهان لرابع خسارة أسبوعية لهما على التوالي.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة لتسجل 24.55 دولار للأوقية، وخسرت 3.8 بالمئة هذا الأسبوع.

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