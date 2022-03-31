روسيا ترفع الحظر المفروض على البيع المكشوف للأسهم وتمدد عدد ساعات عمل البورصة

المصدر: د ب أ

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قررت روسيا رفع الحظر المؤقت الذي سبق فرضه على البيع على المكشوف للأسهم المحلية في بورصة موسكو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وقالت البورصة الروسية في بيان اليوم إن المحترفين المتعاملين في البورصة مثل الوسطاء والبنوك يمكنهم الآن القيام بعمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض كبرى الشركات الروسية مثل جازبروم للغاز الطبيعي وبنك سبيربنك في حين لن يكون في مقدور عملاء الوسطاء القيام بعمليات البيع على المكشوف في هذه المرحلة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

في الوقت نفسه أعلن بنك روسيا المركزي تمديد عدد ساعات العمل في البورصة ليصبح من التاسعة و50 نقطة صباحا وحتى السادسة و50 دقيقة مساء كالمعتاد بعد أن تم تقليص ساعات العمل إلى أربع ساعات.

كانت بورصة موسكو للأوراق المالية قد استأنفت العمل يوم الخميس الماضي بعد فترة إغلاق قياسية امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع، بهدف حماية المستثمرين المحليين من تأثيرات العقوبات الغربية الشديدة على أسعار الأسهم الروسية.

وفي بداية استئناف التداول قرر البنك المركزي فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض الشركات الكبرى,

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي من العقوبات الدولية التي تم فرضها بسبب الحرب وتحد من قدرة موسكو على الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي واستخدام نظام التعاملات المصرفية الدولي سويفت.

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