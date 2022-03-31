الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار التفاؤل بشأن أوكرانيا

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب قرابة واحد بالمئة أمس الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وتجدد الشكوك بشأن احتمالية التوصل لوقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1932.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1926 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 1939 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي جلسة الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن الأصفر بما يصل إلى 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 28 فبراير بفعل علامات على تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تتعافى لتغلق منخفضة 0.2 بالمئة فقط.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 988.27 دولار.

كما ارتفع البلاديوم 4.6 بالمئة إلى 2246.69 دولار بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 2032.97 دولار أول أمس الثلاثاء.

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