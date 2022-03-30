الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار وانخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من التفاصيل من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1926.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1931.30 دولارا للأوقية.

وفي جلسة الثلاثاء، هبطت أسعار المعدن الأصفر بما يصل إلى 1.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 28 فبراير بفعل علامات على تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تتعافى لتغلق منخفضة 0.2 بالمئة فقط.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 24.86 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 3.8 بالمة إلى 2231.40 دولارا، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 990.69 دولارا.

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