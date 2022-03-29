الذهب يهبط أكثر من 1%

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقوض جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا بينما يراقب المستثمرون محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.45 بالمئة إلى 1895.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.4 بالمئة إلى 1893.30 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 24.07 دولارا للأوقية بينما هبط البلاديوم 5.6 بالمئة إلى 2108.80 دولارا وتراجع البلاتين 2.22 بالمئة إلى 959.00 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز