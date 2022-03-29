ارتفاع أسعار النفط مع انطلاق المحادثات الروسية الأوكرانية

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، غداة هبوط حاد في اليوم السابق على خلفية مخاوف من تفشي كورونا في الصين.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بـ 6ر1% إلى 22ر111 دولارا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى 03ر107 دولارات.

يأتي الارتفاع بينما بدأ مفاوضون عن كل من روسيا وأوكرانيا جولة من المفاوضات المباشرة في اسطنبول.

وقد تؤدي المحادثات إلى تخفيف أو تجنب العقوبات الغربية على النفط الروسي، إلا أن الآمال في تحقيق تقدم كبير لا تزال ضعيفة.

كما يترقب المستثمرون الاجتماع المقرر بعد غد الخميس لتحالف "أوبك بلس" لاستشراف اتجاهات الأسواق في الفترة القادمة.

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