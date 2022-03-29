أعضاء بأوبك: استراتيجيتنا ساعدت في استقرار الأسعار

المصدر: د ب أ

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أكد أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن أسعار النفط كانت ستشهد المزيد من التقلبات لولا استراتيجية المنظمة، ودعوا الولايات المتحدة إلى الوثوق بما يقومون به، وذلك وسط دعوات من كبار المستوردين لزيادة الإنتاج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان القول، في مؤتمر بدبي اليوم الثلاثاء قوله إن :"التقلبات الحالية كانت لتصبح أسوأ لولا وجود أوبك بلس".

يأتي تعليق الوزير السعودي في وقت يستعد فيه تحالف أوبك بلس، الذي يضم روسيا في عضويته، لعقد اجتماع بعد غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر مايو.

وقال الأعضاء إنهم لا يرون حتى الآن حاجة لتعديل خططهم للإنتاج، رغم ارتفاع سعر برميل النفط الخام لنحو 110 دولارات، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ، في الجلسة نفسها، "إننا خبراء في مجالنا، ونقوم بهذا الأمر منذ فترة طويلة جدا، وقمنا به بنجاح".

وأضاف :"إننا نحاول تحقيق توازن في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة. لسنا المنتجين الوحيدين في العالم. وعندما نقول إن هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بالأمر، فإننا ندرك ذلك من واقع التجربة. لذلك ثقوا بنا".

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