ألمانيا ترفض مطلب روسيا للدفع بالروبل مقابل الغاز

المصدر: رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين إن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى ترفض مطلب الرئيس فلاديمير بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

وأبلغ هابيك الصحفيين بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع "كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا على أن ذلك هو خرق أحادي الجانب وواضح للعقود القائمة."

وأضاف أن الوزراء "أكدوا مجددا أن العقود المبرمة سارية وأن الشركات ينبغي ويجب أن تحترمها... الدفع بالروبل غير مقبول وندعو الشركات المعنية لعدم الانصياع لمطلب بوتين.محاولة بوتين لتقسيمنا واضحة، لكن- كما يمكنكم أن تروا من هذه الوحدة والتصميم الكبيرين- فإننا لن يجري تقسيمنا."

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