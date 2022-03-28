الهند تحسم الجدل: ليس لدينا اقتراحات لشراء النفط بالروبية من روسيا أو دولة أخرى

المصدر: د ب أ

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قال وزير الدولة الهندي للنفط راميسوار تيلي، ردا على أسئلة طرحت عليه أمام البرلمان، إن شركات النفط الهندية المملوكة للدولة ليس لديها أي عقود لشراء النفط من روسيا أو من أي دولة أخرى بالروبية، كما لا توجد أي مقترحات قيد الدراسة حاليا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين.

وكان وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري، قال للنواب في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تنظر في مسائل تتعلق بترتيبات للتأمين والشحن والدفع، من أجل شراء نفط روسي، أو من مصادر إمداد جديدة أخرى.

جدير بالذكر أن النفط الروسي رخيص الثمن، مما يجعل الهند تبحث عن حلول سداد بديلة.

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