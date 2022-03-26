مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياته خلال عقد

المصدر: د ب أ

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واصل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي التراجع في أواخر مارس الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد من الزمان، مع تعرض الدخل للتآكل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وزاد من حدته حالة عدم اليقين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وتراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 4ر59 نقطة من 7ر59 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب البيانات الصادرة أمس الجمعة، فيما دعت متوسط التقديرات إلى عدم إجراء أي تغيير في المسح الذي أجرته بلومبرغ بين المحللين الاقتصاديين.

ولا يزال المستهلكون يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4ر5٪ خلال الفترة العام المقبل، كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ في غضون 5 إلى 10 سنوات بدون تغيير عن شهر فبراير الماضي.



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