مجلس إدارة صندوق النقد يوافق على برنامج بقيمة 45 مليار دولار للأرجنتين

المصدر: رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق اليوم الجمعة على اتفاق جديد مع الأرجنتين بقيمة 45 مليار دولار، فيما ينحي العقبة الأخيرة أمام إدخال تعديلات وتغييرات فيما يخص ديون البلاد للصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وقال اثنان من المصادر إن الاتفاق، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، هو البرنامج الثاني والعشرين لصندوق النقد الدولي مع الأرجنتين، ويأتي بعد أكثر من عام من المفاوضات.

ويحل الاتفاق محل برنامج فاشل بقيمة 57 مليار دولار منذ 2018، والذي لا تزال الأرجنتين مدينة له بأكثر من 40 مليار دولار.

ولم يصدر تعليق فوري من متحدث باسم صندوق النقد الدولي.

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