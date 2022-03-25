الذهب قرب أعلى مستوياته في أسبوع

المصدر: رويترز

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يتجه الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1958.70 دولارا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن الأوكرانيين "بحاجة إلى تحقيق السلام" ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس آذار، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولارا.



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