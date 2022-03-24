أكبر شركة دواجن في أوكرانيا تستأنف التصدير رغم الأزمة

المصدر: د ب أ

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استأنفت شركة "إم إتش بي"، أكبر منتج للدواجن في أوكرانيا، عمليات التصدير وتستعد لإطلاق حملة واسعة النطاق لنثر بذور المحاصيل الزراعية، في مؤشر يدعو إلى التفاؤل بالنسبة لتجارة السلع في المنطقة، وسط استمرار العملية العسكرية الروسية في تعطيل تدفق التجارة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وتتسبب العملية العسكرية في تقييد إمدادات حيوية من السلع الزراعية تقوم أوكرانيا بتصديرها للأسواق العالمية، بدءا من الحبوب إلى الدواجن، حيث تم إغلاق موانئ البلاد، كما تتجنب السفن المنطقة.

وقبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت الشركة، التي تقوم أيضا بزراعة الذرة ونبات عباد الشمس والقمح واللفت، تحقق نحو 60% من إيراداتها السنوية البالغة 9ر1 مليار دولار من الصادرات.

وتراجعت هذه الحصة إلى الصفر تقريبا بعد أن تسبب الصراع في حرمان الشركة من خطوط الشحن البحري المعتادة، ما أجبرها للبحث عن بدائل أخرى.

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